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1 час назад

В Шанхае ввели крупнейший локдаун из-за вспышки коронавируса

Lenta.ruLenta.ru

Власти Шанхая ввели крупнейший по масштабам локдаун за все время с начала пандемии COVID-19 и ограничили работу общественного транспорта и перевели на удаленный режим работы тех, кто не обеспечивают жизнедеятельность города. Об этом пишет South China Morning Post.

В Шанхае введен крупнейший локдаун из-за вспышки COVID-19
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Администрация закроет южную, восточную и западную части города, чтобы протестировать местных жителей на наличие коронавируса. Население города, где живет около 25 миллионов человек, уже обязали соблюдать строгий карантин. Власти пошли на такой шаг из-за 3,5 случаев заболевания COVID-19, часть зараженных переносит вирус бессимптомно.

По сути локдаун введут в два этапа: сначала, с 28 марта по 1 апреля, на карантин отправят районы к востоку и югу от реки Хуанпу. А с 1 апреля по 5 апреля локдаун начнется для жителей районов к западу от Хуанпу. Транспортное сообщение между двумя зонами будет остановлено.

Жители города не смогут пользоваться общественным транспортом или такси во время карантина.

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