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3 часа назад

Россиян предупредили о возвращении ряда болезней после спада пандемии

Lenta.ruLenta.ru

Инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев заявил, что после ослабления пандемии коронавируса человечество может столкнуться с разными заболеваниями. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.

Врач предупредил о возвращении ряда болезней после пандемии
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Малышев сообщил, что существует порядка 1500 инфекционных заболеваний, многие из которых переносятся воздушно-капельным путем. Он предупредил россиян о возвращении ряда болезней после спада пандемии COVID-19.

«При коронавирусе стали меньше заметны и грипп, и аденовирусная, и риновирусная, и бокавирусная инфекции, но они могут вернуться. Кроме того, у молодых людей часто встречается стрептококк, который тоже может передаваться воздушно-капельным путем и вызывает различные заболевания, далеко не только ангину»,

— допустил медик.

Эксперт добавил, что сейчас наблюдается сезонное ослабление организма после зимы и авитаминоз, что ослабляет иммунитет. Поэтому он призвал россиян носить защитные маски.

«Я лично ношу и другим советую. Это всегда в определенной степени предохраняет там, где есть возможность подцепить какую-либо инфекцию, в первую очередь в транспорте»,

— заключил он.

Коронавирус,Николай Малышев,
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