Врач предупредил о возвращении ряда болезней после пандемии

Инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев заявил, что после ослабления пандемии коронавируса человечество может столкнуться с разными заболеваниями. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.
Малышев сообщил, что существует порядка 1500 инфекционных заболеваний, многие из которых переносятся воздушно-капельным путем. Он предупредил россиян о возвращении ряда болезней после спада пандемии COVID-19.
«При коронавирусе стали меньше заметны и грипп, и аденовирусная, и риновирусная, и бокавирусная инфекции, но они могут вернуться. Кроме того, у молодых людей часто встречается стрептококк, который тоже может передаваться воздушно-капельным путем и вызывает различные заболевания, далеко не только ангину»,
— допустил медик.
Эксперт добавил, что сейчас наблюдается сезонное ослабление организма после зимы и авитаминоз, что ослабляет иммунитет. Поэтому он призвал россиян носить защитные маски.
«Я лично ношу и другим советую. Это всегда в определенной степени предохраняет там, где есть возможность подцепить какую-либо инфекцию, в первую очередь в транспорте»,
— заключил он.