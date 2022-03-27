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1 час назад

Раскрыта связь группы крови с течением коронавируса

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

Люди со второй группой крови более восприимчивы к заболеванию COVID-19, чем остальные. Эту связь раскрыл в интервью «Известиям» врач медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Дмитрий Злобин.

Раскрыта связь группы крови с течением коронавируса
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, в последнее время проводилось много исследований, в которых изучалась взаимосвязь между группой крови и течением коронавирусной инфекции.

«В ряде статей заявлялось о более высокой восприимчивости к нему у людей с группой крови А (вторая — прим. «Ленты.ру») и самой низкой — у людей с группой 0 (первая — прим. «Ленты.ру»)»,

— заявил он.

Однако, подчеркнул Злобин, ни в одной из научных работ до сих пор не было доказано влияние группы крови на клинический исход (меньшая или большая госпитализация, тяжесть течения, смертность). Более того, как добавил врач, полученные результаты пока нельзя применять на практике.

Коронавирус,Дмитрий Злобин,
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