Какие болезни придут на смену COVID-19

Идущая на спад волна заболеваний «ковидом» не должна никого расслаблять. На самом деле в мире множество вирусов – спящих, притаившихся и в этом состоянии ждущих своего «звездного часа».

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Как рассказал врач-инфекционист Николай Малышев в интервью радио Sputnik, после коронавируса может масштабно проявить себя грипп и его разновидности, а также стрептококк, аденовирус, риновирус и бокавирус.