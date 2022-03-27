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4 часа назад

Врач предупредил о болезнях, идущих на смену коронавирусу

Идущая на спад волна заболеваний «ковидом» не должна никого расслаблять. На самом деле в мире множество вирусов – спящих, притаившихся и в этом состоянии ждущих своего «звездного часа».

Какие болезни придут на смену COVID-19
Фото: Inc-NewsInc-News

Как рассказал врач-инфекционист Николай Малышев в интервью радио Sputnik, после коронавируса может масштабно проявить себя грипп и его разновидности, а также стрептококк, аденовирус, риновирус и бокавирус.

Все эти недуги инфекционные и быстро передают от человека к человеку. Поэтому медик рекомендует даже на фоне значительных послаблений коронавирусных ограничений в людных местах все-таки носить медицинскую маску.

Коронавирус,Николай Малышев,
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