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2 часа назад

Пульмонолог назвал пользу прохлады при омикрне

Lenta.ruLenta.ru

После заражения омикрон-штаммом коронавируса у человека может появиться длительный и непродуктивный кашель. Способы борьбы с болезненным симптомом назвал врач-пульмонолог Сергей Пурясев, сообщает «Радио Sputnik».

Пульмонолог назвал пользу прохлады при омикрне
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалист указал на пользу прохлады при заражении омикроном. По его словам, для борьбы с кашлем необходимо снять отек со слизистой и увлажнять ее, так как она напряженная и сухая.

«Надо стараться больше проветривать, чтобы воздух был свежим, увлажнять батарею, ставить увлажнители воздуха в помещениях. Важно, чтобы температура воздуха в помещении была прохладной и не было сухости»,

— считает Пурясев.

Он назвал наличие катарального воспаления характерной чертой кашля при омикроне. Причина подобного кашля не в мокроте, а в напряжении слизистой, из-за чего он длителен и не приносит облегчение, объяснил специалист.

По словам медика, для лечения болезненного симптома также подойдут противовоспалительные препараты и ингаляции. Пурясев также предупредил о возможности повреждения ребер из-за интенсивного кашля.

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