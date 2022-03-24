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1 час назад

Выявлена устойчивая к ремдесивиру форма коронавируса

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

Группа ученых Йельской школы медицины в США выявила устойчивый к ремдесивиру вариант коронавируса SARS-CoV-2, который был выделен у пациента с ослабленным иммунитетом и принимавшим противовирусный препарат. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Выявлена устойчивая к ремдесивиру форма COVID-19
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Исследователи заявили, что открытие вызывает обеспокоенность по поводу появления лекарственной устойчивости у пациентов с COVID-19, особенно у тех, у кого ослаблен иммунитет, и чье выздоровление зависит от эффективности противовирусных препаратов. Ученые выявили устойчивую к ремдесивиру форму вируса у 70-летней пациентки, у которой состояние здоровья сначала улучшилось, а потом вновь ухудшилось на фоне приема препарата.

Ученые обнаружили, что фермент репликации вируса — полимераза nsp12 — мутировал, что сделало SARS-CoV-2 устойчивым к терапии ремдесивиром. Инфекция у пациентки была в конечном итоге вылечена с помощью комбинированной терапией моноклональными телами — казиривимабом и имдевимабом. Степень риска резистентности к другим противовирусным агентам пока остается неясной.

Исследователи отмечают, что пациентка в их исследовании ранее проходила лечение от неходжкинской лимфомы IV стадии и находилась в стадии ремиссии на момент постановки диагноза COVID-19.

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