Предсказано появление опасного штамма коронавируса

Ученые из Великобритании и Италии оценили вероятность появления более тяжелого и заразного штамма коронавируса, чем омикрон. Исследование было опубликовано в журнале Nature Reviews Microbiology.

Специалисты отметили, что новый заразный штамм SARS-CoV-2, который заменит омикрон, сможет пробивать защиту иммунитета и вызывать тяжелые и опасные для жизни симптомы. По мнению ученых, легкость течения COVID-19 при омикроне можно объяснить простым совпадением. «Антигенная эволюция, скорее всего, приведет к появлению новых вариантов коронавируса, которые смогут уклоняться от иммунитета и будут взывать тяжелые симптомы», — говорится в исследовании.

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В тексте научной работы также уточняется, что эволюцию вируса определяют усиливающаяся заразность и его способность избегать иммунного ответа. Тяжесть болезни, напротив, является лишь побочным результатом эволюции.

«Известия» приводят слова замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, которая накануне заявила о неизбежности дальнейшей мутации COVID-19 и появлении новых штаммов. В Роспотребнадзоре отметили, что возникновение новых штаммов сейчас наиболее вероятно в Западно-Тихоокеанском регионе.

«Эволюция не выбирает из вирусов наиболее слабые образцы, "жалеющие" человека. Поэтому нет гарантий того, что вирус не станет более опасным»,

— отметил в разговоре с журналистами старший научный сотрудник кафедры иммунохимии Уральского федерального университета Михаил Болков. Специалист полагает, что вирус способен меняться таким образом, чтобы более успешно обходить защиту переболевшего или привитого пациента.