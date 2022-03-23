Назван распространенный болезненный симптом после COVID-19

После перенесенного коронавируса 47 процентов пациентов жалуются на головную боль. Такой распространенный болезненный симптом после COVID-19 назвала врач клинической лабораторной диагностики Ольга Малиновская, сообщает «Доктор Питер».

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«Те, кто был хорошо знаком с головными болями и до коронавирусной инфекции, отмечают изменение характера болей. Они начинают возникать чаще, становятся более интенсивными»,

— рассказала Малиновская.

По ее словам, головные боли начинают мучать людей каждый день, болезненные ощущения похожи на мигрень и могут сопровождаться повышенной чувствительностью к звукам, свету и запахам. Помимо этого, пациенты жалуются на боль, которая охватывает голову целиком или сосредоточена только с одной стороны, рассказала врач.