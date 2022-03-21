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2 часа назад

Врач назвал скрытый негативный эффект коронавируса

Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Эндокринолог Даниил Бобков назвал скрытый негативный эффект коронавируса. По словам врача, многие пациенты боялись обращаться в медучреждения с другими проблемами, даже несмотря на наличие симптомов, откладывая визит к медикам из-за пандемии.

Врач назвал скрытый негативный эффект коронавируса
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Таким образом, коронавирус оказал скрытый негативный эффект на лечение и профилактику других болезней.

Эксперт отметил, что многие стали обращаться к врачам узких специальностей уже с запущенными случаями, а не на начальной стадии развития болезни.

Например, если говорить о диабете, у тех, кто долго не решался посетить врача, фиксировался уровень сахара в крови уже не в пограничных пределах 7-8 ммоль/л, а в районе 15-20 ммоль/л. Также выросло количество запущенных случаев заболеваний щитовидной железы, надпочечников, передает «Царьград».

На сегодняшний день в России ситуация с коронавирусом постепенно улучшается, масочный режим и другие ограничения отменены в большинстве регионов. Тем не менее специалисты отмечают, что говорить об окончании пандемии преждевременно и будут новые сезонные подъемы заболеваемости, передает argumenti.ru.

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