Как часто нужно делать назальную вакцину от COVID-19

Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал рекомендуемую частоту прививок назальной вакциной против коронавируса. По его словам, вакцинироваться следует раз в полгода, передает РИА Новости.

До этого Гинцбург отмечал, что уже 104 добровольца получили назальную вакцину COVID-19. По его словам, у пациентов не зафиксировали ни осложнения, ни побочные реакции. Глава центра подчеркивал, что назальная вакцина не наносит вреда организму, поскольку в ней отсутствует живой вирус.