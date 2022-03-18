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1 час назад

В России зарегистрировали вакцину от коронавируса "Конвасэл"

Мария Иглина

Минздрав России зарегистрировал вакцину против коронавируса "Конвасэл", разработанную специалистами Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), следует из государственного реестра лекарственных средств. Об этом сообщает РИА Новости.

В России зарегистрировали вакцину от коронавируса "Конвасэл"
Фото: РамблерРамблер

"Конвасэл" вакцина субъединичная рекомбинантная для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2. Дата регистрации: 18.03.2022",

— говорится в реестре.

На сегодняшний день в России уже зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: "Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона", "ЭпиВакКорона-Н" и "КовиВак".

Ранее были названы причины образования язвы при лечении COVID-19.

Коронавирус,ФМБА России,Минздрав РФ,
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