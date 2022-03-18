В России зарегистрировали вакцину от коронавируса "Конвасэл"

Минздрав России зарегистрировал вакцину против коронавируса "Конвасэл", разработанную специалистами Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), следует из государственного реестра лекарственных средств. Об этом сообщает РИА Новости.

На сегодняшний день в России уже зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: "Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона", "ЭпиВакКорона-Н" и "КовиВак".