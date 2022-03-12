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4 часа назад

Эпидемиолог назвала причины появления сыпи при омикрон-штамме

Lenta.ruLenta.ruиещё 5

Сыпь при заражении омикрон-штаммом коронавирусной инфекции чаще появляется при тяжелом течении болезни, сообщила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Татьяна Руженцова. Об этом пишет ТАСС.

Названы причины появления сыпи при омикрон-штамме
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Также причинами сыпи могут быть хроническая сосудистая патологией и склонность к аллергии.

«Сыпь часто говорит о распространении инфекции за пределами дыхательной системы, по всему организму»,

— пояснила она.

По словам эпидемиолога, основной причиной появления сыпи при заражении омикрон-штаммом является поражение вирусом мелких сосудов. Она отметила, что механизм распространении коронавируса за пределами дыхательной системы на данный момент не изучен до конца.

Руженцова добавила, что чаще других сыпь при омикрон-штамме регистрируется у детей до 14 лет и пожилых людей. Специалист заявила, что при появлении сыпи следует обратиться к врачу.

«Без нужного лечения есть вероятность прогрессирования инфекции с развитием тромботических осложнений, дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности»,

— предупредила она.

Коронавирус,
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