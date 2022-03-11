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1 час назад

Новый вид коронавируса: что такое «дельтакрон»

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В трех странах Европы Всемирная организация здравоохранения нашла штамм «дельтакрон» — гибрид «дельты» и «омикрона», который раньше называли диагностическим артефактом.

Новый вид коронавируса: что такое «дельтакрон»
Фото: cottonbro / Pexelscottonbro / Pexels

Педставитель ВОЗ Мария ван Керкхове говорит, что «дельтакрон» выявили уже в Нидерландах, Франции и Дании. Это гибрид «омикрона» и «дельты», он был обнаружен еще в январе, однако тогда его сочли лабораторной ошибкой. В России его пока не находили.

По словам эпидемиолога Антона Барчука, «дельтакрон» — это во многом не новый штамм, а рекомбинантный вариант, который не представляет особенной опасности. При этом шансы, что «дельтакрон» доберется до России, так же велики, какими и были до изоляции и санкций со стороны Запада.

В нынешних крайне сложных условиях изоляция лишь усугубит как его распространение, так и возможности борьбы с ним. Также напомню, что после появления в Китае первые вспышки коронавируса случились в Италии и в Иране. Как известно, Иран находится под масштабными международными санкциями. Но при этом получил коронавирус одним из первых,

— напомнил Барчук. В целом изоляция, по словам специалиста, резко повышает риски угрозы здоровью граждан, если штаммы доберутся до России.

В России наблюдается спад числа заражений коронавирусом.

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Коронавирус,Антон Барчук,ВОЗ,
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