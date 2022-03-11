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2 часа назад

Назван возможный срок отмены масочного режима в России

Lenta.ruLenta.ruиещё 5

Отмена масочного режима в России будет возможна после завершения сезона ОРВИ в апреле-мае. Такой срок назвал в разговоре с РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.

Назван возможный срок отмены масочного режима в России
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Эксперт пояснил, что ситуация с отменой будет зависеть от коечного фонда.

Вознесенский напомнил, что масочный режим в России устанавливается и отменяется не региональными властями, а главным санитарным врачом страны Анной Поповой.

Кроме COVID-19 существует еще грипп и несколько десятков другие острых респираторных вирусных инфекций, уточнил эксперт.

Ранее депутат Госдумы, врач-иммунолог Сергей Леонов сообщил, что отмена масочного режима и ограничений будет происходить поэтапно, когда ситуация полностью придет в норму.

Он объяснил, что график заболеваемости коронавирусом показывает уверенное снижение еще с двадцатых чисел февраля, и поэтому россияне немного «расслабились».

Коронавирус,Сергей Вознесенский,Анна Попова,Сергей Леонов,РУДН,Госдума,
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