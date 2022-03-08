Ученые выяснили, от кого чаще всего заражаются ковидом медики

Учёные из Франции выяснили, что медперсонал чаще всего заражается коронавирусом не от пациентов, а от родных и близких.

Это стало известно в результате исследования, в рамках которого участники, разделённые на две группы — с подтверждённым коронавирусом и здоровые, — заполнили типовую анкету. Вопросы касались использования средств индивидуальной защиты и охватывали 10 дней, предшествовавших первым симптомам заболевания или включению в контрольную группу.

Оказалось, что медперсонал в 8 раз чаще заражается от домашних и близких по сравнению с пациентами, несмотря на прямой контакт с ними.

Исследование французских коллег прокомментировала врач-терапевт, кардиолог Юлия Фокина. По её мнению, использование обычных масок вместо специализированных трёхслойных, несоблюдение социальной дистанции, не такая активная гигиена рук может привести к заболеванию.

«Медицинский персонал — это тоже люди. Поэтому, приходя домой, люди не используют СИЗ вообще. Помимо этого, они тоже посещают общественные места, например, кафе и рестораны, где в процессе приёма пищи по очевидным причинам маски не используются», — отметила эксперт.