Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+12° в 
USD 105.81EUR 115.62
Войти в почту
1 час назад

Ученые выяснили, от кого чаще всего заражаются ковидом медики

Ferra.ruFerra.ru

Учёные из Франции выяснили, что медперсонал чаще всего заражается коронавирусом не от пациентов, а от родных и близких.

Ученые выяснили, от кого чаще всего заражаются ковидом медики
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Это стало известно в результате исследования, в рамках которого участники, разделённые на две группы — с подтверждённым коронавирусом и здоровые, — заполнили типовую анкету. Вопросы касались использования средств индивидуальной защиты и охватывали 10 дней, предшествовавших первым симптомам заболевания или включению в контрольную группу.

Оказалось, что медперсонал в 8 раз чаще заражается от домашних и близких по сравнению с пациентами, несмотря на прямой контакт с ними.

Исследование французских коллег прокомментировала врач-терапевт, кардиолог Юлия Фокина. По её мнению, использование обычных масок вместо специализированных трёхслойных, несоблюдение социальной дистанции, не такая активная гигиена рук может привести к заболеванию.

«Медицинский персонал — это тоже люди. Поэтому, приходя домой, люди не используют СИЗ вообще. Помимо этого, они тоже посещают общественные места, например, кафе и рестораны, где в процессе приёма пищи по очевидным причинам маски не используются», — отметила эксперт.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Коронавирус,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители