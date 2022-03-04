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14 часов назад

Ковидные ограничения: что изменилось в России

Мира Маркина

Академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил 4 марта, что заболеваемость коронавирусом в России пошла на спад. Какие ограничения действуют теперь - в материале "Рамблера".

Ковидные ограничения: что изменилось в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В большинстве регионов России отменены QR-коды, но сохраняется масочный режим. Так, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, количество новых случаев заболевания и госпитализаций снижается. С 3 марта в столице прекратилось использование QR-кодов.

"Вместе с QR-кодами отменяются все ограничения на посещение объектов общественного питания, театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий", — заявил мэр города.

Домашний режим для людей старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями приобрел рекомендательный характер. Аналогичные ограничения были сняты с 4 марта в Санкт-Петербурге. При этом в обоих регионах остается масочный режим.

В Краснодарском крае отменили требование о предъявлении QR-кодов о вакцинации или перенесенном заболевании при заселении в гостиницы, посещении кафе и ресторанов и других общественных мест. Однако пока еще действует ограничение на проведение массовых мероприятий — не более 500 человек.

Также ограничения ослабили в Курской, Тюменской, Мурманской, Воронежской, Пензенской областях, а также в Башкирии, Забайкалье и других регионах.

Коронавирус,Геннадий Онищенко,Сергей Собянин,РАН,
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