Инфекционист предположил продолжение пандемии COVID-19

Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что в ближайшие годы вряд ли стоит ждать объявления о завершении пандемии. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, пандемия продолжится еще долгое время, потому что помимо коронавируса есть и другие болезни.

«В ближайшие несколько лет точно не настанет день, когда ВОЗ объявит о завершении пандемии», — рассказал медик.

Например, пандемия туберкулеза, с которой человечество борется уже долгое время, до сих пор никуда не делась. Тоже самое и с пандемией COVID-19 — уровень заболеваемость будет расти и падать, однако вирус не исчезнет, объяснил специалист.