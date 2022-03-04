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2 часа назад

Инфекционист предположил продолжение пандемии COVID-19

Даша Краснова

Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что в ближайшие годы вряд ли стоит ждать объявления о завершении пандемии. Об этом сообщает РИА Новости.

Инфекционист предположил продолжение пандемии COVID-19
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По его мнению, пандемия продолжится еще долгое время, потому что помимо коронавируса есть и другие болезни.

«В ближайшие несколько лет точно не настанет день, когда ВОЗ объявит о завершении пандемии», — рассказал медик.

Например, пандемия туберкулеза, с которой человечество борется уже долгое время, до сих пор никуда не делась. Тоже самое и с пандемией COVID-19 — уровень заболеваемость будет расти и падать, однако вирус не исчезнет, объяснил специалист.

До этого мы рассказывали, какие продукты запрещены во время пандемии.

Коронавирус,Евгений Тимаков,ВОЗ,
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