Врач раскрыл, чем не надо заниматься после COVID-19

"Если у вас были осложнения со стороны сердца до COVID-19, во время болезни или после нее, то по возможности надо воздерживаться от попыток почистить снег лопатой. Если вам все-таки нужно очистить себе путь от снега, то стоит взять меньшую по размеру лопату. Это важно, чтобы не перетаскивать большое количество снега. Подобные физические нагрузки не очень желательны для сердца".