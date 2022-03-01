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8 часов назад

Объяснена причина возникновения «ковидных пальцев»

Lenta.ru

Ученые из НИИ имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора объяснили причину возникновения кожных проявлений штамма омикрон COVID-19 — «ковидных пальцев», крапивницы, воспалившихся и растрескавшихся губ. Об этом сообщили «Известия», ссылаясь на источники из научно-исследовательского института.

Объяснена причина возникновения «ковидных пальцев»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Российские специалисты подчеркивают, что сыпь при омикроне чаще всего связана именно с механизмом работы вируса, а не с аллергией. Кроме того, чем сильнее выражены высыпания, тем тяжелее состояние пациента. Такие проявления могут указывать на нарушения работы иммунной системы или быть вызваны приемом лекарственных препаратов.

Как сообщает одна из сотрудниц НИИ, кожные симптомы коронавируса выявляются примерно у пяти процентов больных. Они могут выражаться в высыпаниях по всему телу, а могут быть еле заметными на ладонях, пальцах или в других местах. В случае сохранения симптомов после выздоровления эксперты рекомендуют обратиться к врачу.

В феврале 2022 года британские медики сообщили, что у заразившихся омикрон-штаммом COVID-19 стали чаще обнаруживать кожные симптомы. Эти признаки часто схожи с проявлениями ОРВИ, но имеют свои особенности.

Коронавирус,Роспотребнадзор,
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