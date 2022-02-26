Врач объяснил, как COVID поражает слизистую глаз

Несмотря на то, что глаза не являются основной мишенью при коронавирусной инфекции, болезнь все равно может негативно повлиять на них. Об этом рассказала врач-офтальмолог Олеся Шушук изданию Passion.ru.

Врач объяснила, что вместе с коронавируом у больных может развиться конъюнктивит и блефароконъюнктивит, которые успешно лечатся местной и общей противовирусной терапией.

Однако есть и опасные последствия, которые "догоняют" человека уже после болезни.

"Частным осложнением коронавирусной инфекции является нарушение свертывающей системы крови. Вследствие этого повышаются риски тромбозов центральной венной сетчатки и ее ветвей, а также центральной артерии сетчатки. Данные состояния проявляются резким ухудшением зрения и требуют неотложной помощи офтальмолога.

Ухудшение кровоснабжения (гемодинамики) глаза может привести к временному или постоянному ухудшению зрения: возникновению привычно-избыточного напряжения аккомодации (временное ухудшение зрения вдаль), раннее возникновение пресбиопических жалоб у молодых пациентов (35-40 лет) — то есть когда у людей отмечаются затруднения при чтении вблизи...", — объясняет врач-офтальмолог.

При этом ковид ухудшает течение уже имеющейся у пациента хронической патологии. Поэтому на фоне коронавируса "может ухудшаться течение диабетической ретинопатии и возрастной макулярной дегенерации (влажной формы), обостряться хронические увеиты".