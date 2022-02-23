Почему тканевые маски наносят больше вреда, чем пользы

В период пандемии значительно выросла популярность тканевых масок. Плюсы очевидны – это экономично, среди тканевых масок больше возможности подобрать себе что-то под собственный вкус и стиль, они тактильно приятнее. Но существует и ряд весомых минусов. Подробнее об этом – в материале “Рамблера”.

Важно понимать, что тканевые маски не являются медицинским изделием и не обладают сколько-нибудь серьезной защитной функцией.

Использовать повторно такую маску можно исключительно после обработки. В домашних условиях ее можно постирать с мылом или моющим средством. В идеале – затем обработать с помощью парогенератора или утюга с функцией подачи пара.

После обработки нельзя оставлять тканевую маску влажной, ее необходимо прогладить горячим утюгом, уже без функции подачи пара.

Тканевые маски эффективны лишь в комплексе с другими мерами – дистанцированием, регулярным мытьем рук, дезинфекцией наиболее часто используемых предметов.

Медицинские одноразовые маски – это средство защиты барьерного типа, которое сдерживает проникновение частиц вируса в воздух при кашле или чихании. Тканевая же маска удерживает заразу куда хуже, об этом следует помнить.

Кроме того, тканевые маски, а также маски из неопрена могут навредить коже лица и стать причиной высыпаний.

В случае, если маска плохо фильтрует капли, как в случае с неопреном, она может еще больше навредить здоровью человека, который ее носит, так как внутри материала собираются многочисленные бактерии.