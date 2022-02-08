Названо опасное последствие коронавируса для мозга

Одним из самых опасных возможных последствий коронавируса называют нейродегенаративные заболевания, которые могут быть связаны также с воспалительными процессами в мозге, нарушением снабжения органа кислородом. Об этом «Ленте.ру» рассказал иммунолог Николай Крючков. Он также добавил, что данные теории требуют длительных и тщательных исследований.

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Иммунолог напомнил о недавно опубликованном исследовании, в ходе которого специалисты, исследовавшие тела людей, скончавшихся от коронавируса, обратили внимание на признаки нейродегенерации. Происходят ли те же процессы в мозге большинства или просто многих переболевших, выяснить сложно ввиду особенностей проведения исследований.

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Опасные признаки

«Досконально неизвестно, будут ли аналогичные признаки присутствовать у переболевших. Обратите внимание: исследования проводились именно на умерших. То есть проводились вскрытия, и они показывали признаки нейродегенерации. На живых людях такой метод, понятное дело, применить невозможно. Да, есть томография, визуализация состояния мозгового вещества и сосудов, но они дают меньше информации, чем микроскопия и гистологическое исследование тканей», — объяснил иммунолог.

Таким образом, по его словам, достоверных доказательств того, что с высокой долей вероятности в течение 5-10 лет перенесенный коронавирус вызовет нейродегенеративные заболевания, нет. Пока исследователи располагают только отдельными предположениями и признаками.

«На данный момент исследователи еще подбираются к решению этого вопроса, но быстро разобраться здесь не получится, полного понимания у нас нет», — заключил Крючков.

Доказанные последствия

Иммунолог обратил внимание, что у ряда переболевших сохраняются такие неврологические и психиатрические последствия, как тревожность, депрессия, головные боли, головокружения, нарушение концентрации внимания, памяти, нарушения абстрактного мышления, целенаправленной деятельности, подавление воли.

«Это может быть и нарушение микроциркуляции, снабжения мозга кислородом, воспаление, и, теоретически, они действительно могут способствовать развитию нейродегенерации. Эта гипотеза находит отдельные подтверждения», —подчеркнул Крючков.