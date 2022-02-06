В регионе РФ приостановили прием в поликлиниках

Департамент здравоохранения Тюменской области сообщил, что в поликлиниках региона временно приостановили плановый прием, пациентов переносят на более поздние сроки. Соответствующая информация в воскресенье, 6 февраля, опубликована в Telegram-канале информационного центра правительства российского региона.

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Уточняется, что медперсонал привлечен для оказания экстренной и неотложной помощи пациентам с вирусными инфекциями. Данные меры не распространяются на ситуации, когда пациенту требуется непрерывное наблюдение врача. Например, онкологические или кардиологические заболевания.

2 февраля стало известно, что власти Ульяновской области из-за ситуации с коронавирусом также временно приостановили плановые медицинские осмотры, диспансеризацию, а также работу дневных стационаров.