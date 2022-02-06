Стало известно об ускоренном старении из-за COVID-19

Коронавирусная инфекция приводит к ускоренному старению, а постковидный синдром похож на неожиданный приход старости. Об этом в интервью радио Sputnik заявил молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев.

Он пояснил, что организм непривитого человека, заболевшего COVID-19, за 10 дней испытывает нагрузку, которая обычно распределяется на десять лет. Скулачев отметил, что именно с данным фактором связана высокая смертность от коронавируса среди пожилых людей: многим из них не суждено прожить следующие десять лет.

При этом специалист допустил, что подобное ускоренное старение обратимо. «В период COVID-19 и постковида человек чувствует себя плохо, но потом все возвращается более или менее к нормальному биологическому возрасту», — сказал Скулачев.

Биолог также отметил, что у вакцинированных людей данный процесс менее выражен. Это связано с тем, что у привитых пациентов болезнь протекает в более легкой форме, объяснил он.