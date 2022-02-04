Что нужно иметь в аптечке на случай «омикрона»

Штамм коронавируса «омикрон» распространяется стремительно, заболевших все больше — однако большинство может обойтись домашним лечением.
Врачи из немецкого Института Роберта Коха подготовили список лекарств, которые стоит купить для домашней аптечки для лечения «омикрона». Скорее всего, вас будет мучить кашель, лихорадка, насморк и першение в горле, головные боли, боли во всем теле, потеря аппетита, тошнота и диарея. Для лечения этих симптомов стоит иметь дома жаропонижающие препараты, обезболивающее, назальный спрей, средство от кашля и леденцы с шалфеем, а также средства для помощи желудочно-кишечному тракту, которые вам подходят.
Также стоит иметь дома клинический термометр и побольше носовых платков. Кроме того, стоит больше отдыхать, не переутомлять свой организм даже домашним спортом, сохранять силы для борьбы с болезнью.
Если вам становится хуже, обратитесь к врачу, особенно если начались сильная одышка, проблемы с дыханием, головокружение, посинение кожных покровов.