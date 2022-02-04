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2 часа назад

Что нужно иметь в аптечке на случай «омикрона»

Штамм коронавируса «омикрон» распространяется стремительно, заболевших все больше — однако большинство может обойтись домашним лечением.

Что нужно иметь в аптечке на случай «омикрона»
Фото: WMJ.ruWMJ.ru

Врачи из немецкого Института Роберта Коха подготовили список лекарств, которые стоит купить для домашней аптечки для лечения «омикрона». Скорее всего, вас будет мучить кашель, лихорадка, насморк и першение в горле, головные боли, боли во всем теле, потеря аппетита, тошнота и диарея. Для лечения этих симптомов стоит иметь дома жаропонижающие препараты, обезболивающее, назальный спрей, средство от кашля и леденцы с шалфеем, а также средства для помощи желудочно-кишечному тракту, которые вам подходят.

Также стоит иметь дома клинический термометр и побольше носовых платков. Кроме того, стоит больше отдыхать, не переутомлять свой организм даже домашним спортом, сохранять силы для борьбы с болезнью.

Если вам становится хуже, обратитесь к врачу, особенно если начались сильная одышка, проблемы с дыханием, головокружение, посинение кожных покровов.

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