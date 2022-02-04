Что нужно иметь в аптечке на случай «омикрона»

Врачи из немецкого Института Роберта Коха подготовили список лекарств, которые стоит купить для домашней аптечки для лечения «омикрона». Скорее всего, вас будет мучить кашель, лихорадка, насморк и першение в горле, головные боли, боли во всем теле, потеря аппетита, тошнота и диарея. Для лечения этих симптомов стоит иметь дома жаропонижающие препараты, обезболивающее, назальный спрей, средство от кашля и леденцы с шалфеем, а также средства для помощи желудочно-кишечному тракту, которые вам подходят.