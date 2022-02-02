Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+9° в 
USD 76.48EUR 86.28
Войти в почту
1 час назад

Названы первые восемь симптомов омикрона

Самыми ранними симптомами омикрон-штамма коронавируса являются першение в горле, боль в пояснице, заложенность носа, головная боль, усталость, чихание, ночная потливость и ломота в теле. Об этом со ссылкой на данные, полученные врачами из Великобритании, США и Южной Африки, сообщает газета Express.

Названы первые восемь симптомов омикрона
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В публикации утверждается, что указанные восемь симптомов могут возникнуть в первые два дня после контакта человека с омикроном. В отдельных случаях ожидать их появления можно до 14 суток.

По словам Райана Роуча, генерального директора южноафриканской страховой компании Discovery Health, обычно первые симптомы заражения омикроном проявляются в течение первых трех дней.

В случае их обнаружения рекомендуется самоизолироваться на десять дней и сдать анализы на наличие инфекции.

Согласно руководителю научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камилю Хафизову, подвид омикрон-штамма коронавируса ВА.2, который иначе называют «стелс-омикроном», выявили в 44 регионах России.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители