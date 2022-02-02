Названы первые восемь симптомов омикрона

Самыми ранними симптомами омикрон-штамма коронавируса являются першение в горле, боль в пояснице, заложенность носа, головная боль, усталость, чихание, ночная потливость и ломота в теле. Об этом со ссылкой на данные, полученные врачами из Великобритании, США и Южной Африки, сообщает газета Express.

В публикации утверждается, что указанные восемь симптомов могут возникнуть в первые два дня после контакта человека с омикроном. В отдельных случаях ожидать их появления можно до 14 суток.

По словам Райана Роуча, генерального директора южноафриканской страховой компании Discovery Health, обычно первые симптомы заражения омикроном проявляются в течение первых трех дней.

В случае их обнаружения рекомендуется самоизолироваться на десять дней и сдать анализы на наличие инфекции.