Инструкция: что делать, если вы заболели COVID-19

Любые классические симптомы простуды могут означать начало коронавируса. "Рамблер" расскажет, что делать, если вы заболели COVID-19.
Как понять, что вы заболели именно коронавирусом
- Вас мучает активный сухой кашель, потеря обоняния и вкуса;
- Отсутствие сил, ломота в теле, повышение температуры тела от 37 градусов;
- Проблемы с кишечником, рвота и другие проблемы с ЖКТ.
Для точной постановки диагноза необходимо сдать ПЦР-тест. Метод полимеразной цепной реакции представляет собой высокоточный способ молекулярно-генетического исследования.
Отрицательный результат теста – не гарантия того, что вируса в организме нет. Когда вирус переходит в стадию размножения, он "покидает" зону носоглотки.
Дополнительными методами диагностики являются тесты на антитела, или иммуноглобулины. Эти исследования определяют стадию заболевания.
Что делать, если это COVID-19
- Если течение болезни легкое, температура низкая и вы не задыхаетесь, можно лечиться на дому. Главное избегать социальных контактов.
- Если у вас высокая температура, появилась одышка и иные проблемы с дыханием, вызовите врача на дом из поликлиники по месту жительства. Единственным условием является наличие полиса ОМС.
- В случае, если вы решаете начать прием таблеток, необходимо проконсультироваться с врачом. Многие известные препараты не лечат коронавирус, а антибиотики могут быть и вовсе опасны.
Когда вызывать «скорую помощь»
Вызывать карету скорой помощи необходимо в случае ухудшения состояния или при появлении следующих симптомов:
- неспособность встать;
- сонливость;
- бессознательное состояние;
- судороги;
- крайне затрудненное дыхание;
- обезвоживание;
- высокая температура выше 38,5 градусов.