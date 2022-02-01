Инструкция: что делать, если вы заболели COVID-19

Любые классические симптомы простуды могут означать начало коронавируса. "Рамблер" расскажет, что делать, если вы заболели COVID-19.

Как понять, что вы заболели именно коронавирусом

Вас мучает активный сухой кашель, потеря обоняния и вкуса;

Отсутствие сил, ломота в теле, повышение температуры тела от 37 градусов;

Проблемы с кишечником, рвота и другие проблемы с ЖКТ.

Для точной постановки диагноза необходимо сдать ПЦР-тест. Метод полимеразной цепной реакции представляет собой высокоточный способ молекулярно-генетического исследования.

Отрицательный результат теста – не гарантия того, что вируса в организме нет. Когда вирус переходит в стадию размножения, он "покидает" зону носоглотки.

Дополнительными методами диагностики являются тесты на антитела, или иммуноглобулины. Эти исследования определяют стадию заболевания.

Что делать, если это COVID-19 Если течение болезни легкое, температура низкая и вы не задыхаетесь, можно лечиться на дому. Главное избегать социальных контактов.

Если у вас высокая температура, появилась одышка и иные проблемы с дыханием, вызовите врача на дом из поликлиники по месту жительства. Единственным условием является наличие полиса ОМС.

В случае, если вы решаете начать прием таблеток, необходимо проконсультироваться с врачом. Многие известные препараты не лечат коронавирус, а антибиотики могут быть и вовсе опасны.

Когда вызывать «скорую помощь»

Вызывать карету скорой помощи необходимо в случае ухудшения состояния или при появлении следующих симптомов: