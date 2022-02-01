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45 минут назад

Инструкция: что делать, если вы заболели COVID-19

Любые классические симптомы простуды могут означать начало коронавируса. "Рамблер" расскажет, что делать, если вы заболели COVID-19.

Инструкция: что делать, если вы заболели COVID-19
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как понять, что вы заболели именно коронавирусом

  • Вас мучает активный сухой кашель, потеря обоняния и вкуса;
  • Отсутствие сил, ломота в теле, повышение температуры тела от 37 градусов;
  • Проблемы с кишечником, рвота и другие проблемы с ЖКТ.

Для точной постановки диагноза необходимо сдать ПЦР-тест. Метод полимеразной цепной реакции представляет собой высокоточный способ молекулярно-генетического исследования.

Отрицательный результат теста – не гарантия того, что вируса в организме нет. Когда вирус переходит в стадию размножения, он "покидает" зону носоглотки.

Дополнительными методами диагностики являются тесты на антитела, или иммуноглобулины. Эти исследования определяют стадию заболевания.

Что делать, если это COVID-19

  • Если течение болезни легкое, температура низкая и вы не задыхаетесь, можно лечиться на дому. Главное избегать социальных контактов.
  • Если у вас высокая температура, появилась одышка и иные проблемы с дыханием, вызовите врача на дом из поликлиники по месту жительства. Единственным условием является наличие полиса ОМС.
  • В случае, если вы решаете начать прием таблеток, необходимо проконсультироваться с врачом. Многие известные препараты не лечат коронавирус, а антибиотики могут быть и вовсе опасны.

Когда вызывать «скорую помощь»

Вызывать карету скорой помощи необходимо в случае ухудшения состояния или при появлении следующих симптомов:

  • неспособность встать;
  • сонливость;
  • бессознательное состояние;
  • судороги;
  • крайне затрудненное дыхание;
  • обезвоживание;
  • высокая температура выше 38,5 градусов.
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