6 признаков того, что вы перенесли «омикрон» и не заметили

Вирусолог из США Майкл Остерхольм рассказал, как понять, что вы перенесли штамм коронавируса «омикрон» и не заметили.

Первый из шести признаков — затрудненное дыхание. Проблемы с дыханием могут сохраняться еще некоторое время после выздоровления. Дыхание может становиться стесненным или недостаточным, когда человек физически активен — поднимается по лестнице, идет быстрым шагом или бежит. Кроме того, возникает иллюзия невозможности сделать полноценный вдох с расширением грудной клетки.

Усталость указывает на перенесенный неопознанный COVID-19, когда утомление и слабость ощущаются при тех видах деятельности, которые прежде давались без проблем.

Головокружение — следствие постковидного синдрома постуральной ортостатической тахикардии, влияющего на частоту сердечных сокращений и артериальное давление.

"Если вы испытываете головокружение, когда стоите, учащенное сердцебиение, усталость, вам следует пройти обследование. Возможно, до коронавируса у вас было заболевание, и в этом случае вирус мог ухудшить его",

— говорит врач.

Возможна и депрессия или тревога. Вирус может вызывать неблагоприятные неврологические эффекты, также сохраняющиеся длительное время. Вас могут преследовать странные запахи — «омикрон», как и другие штаммы, нарушает обоняние. Но оно не исчезает полностью, в отличие от других штаммов, а заставляет чувствовать несуществующие запахи или воспринимать настоящие ароматы по-новому. То же касается вкуса.

Проблемы с сердцем относятся к так называемым полиорганным эффектам, подразумевающим проблемы с сердцем, легкими, почками, кожей, мозгом. При внезапном ухудшении самочувствия можно заподозрить незаметно прошедший ковид.