Врач перечислила меры профилактики после посещения общественных мест

Врач-инфекционист Светлана Ищенко в беседе с ТАСС назвала меры профилактики после посещения общественных мест.

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По словам эксперта, использование масок в общественных местах может защитить от заражения COVID-19, однако лучший эффект можно получить, если прополоскать нос и рот после прихода домой. «При попадании на кожу рук возбудителя мы лицо трогаем, то есть мы сами себя заражаем, поэтому нужно почаще обрабатывать руки», — пояснила она.

Также она заявила, что клинические проявления болезни будут зависеть от количества вируса, который попал в организм. «Клиника будет зависеть и от того, каково состояние иммунной системы человека», — сказала Ищенко, добавив, что для того, чтобы предотвратить попадание возбудителя, нужно защищать дыхательные пути.

Кроме того, она посоветовала поддержать иммунитет в период подъема заболеваемости, обратить внимание на качество питания. «Еще зависит все от того, насколько у нас хорошее состояние микрофлоры кишечника, потому что она обеспечивает процентов на 75 образование иммунных клеток», — заключила Ищенко, добавив, что для защиты организма необходимо высыпаться, бывать на свежем воздухе и избегать стрессов.