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1 час назад

Врач предупредил об опасной ошибке в период волны омикрона

Американский врач Ашиш Джа в беседе с телеканалом Newsmax сообщил, что некоторые пациенты пытаются нарочно заразиться омикрон-штаммом коронавируса, чтобы получить иммунитет.

Врач предупредил об опасной ошибке в период волны омикрона
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалист предупредил, что не стоит недооценивать опасность COVID-19.

Я только что две недели отработал в больнице и видел много людей, которые серьезно болели, заразившись омикрон-штаммом. Понимаю, он менее смертелен, чем дельта, но угроза все еще серьезная,

— отметил врач.

Джа добавил, что самым надежным и безопасным способом защититься от тяжелого течения COVID-19 по-прежнему остается вакцинация и ревакцинация.

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