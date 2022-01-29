Россияне рассказали о самых странных и распространенных симптомах "омикрона"

Весь мир в последние недели говорит о новом штамме коронавируса. Так, омикрон-штамм быстро распространился по планете, но у ученых до сих пор нет четкого понимания, как он проявляется и чем его лечить. О том, как на самом деле омикрон протекает у россиян, в материале "Рамблера".