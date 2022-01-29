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1 час назад

Россияне рассказали о самых странных и распространенных симптомах "омикрона"

Весь мир в последние недели говорит о новом штамме коронавируса. Так, омикрон-штамм быстро распространился по планете, но у ученых до сих пор нет четкого понимания, как он проявляется и чем его лечить. О том, как на самом деле омикрон протекает у россиян, в материале "Рамблера".

Россияне рассказали о самых странных и распространенных симптомах "омикрона"
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Большинство россиян выделяют один общий симптом "омикрона" — боли и першение в горле.

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При этом в целом зараженные переносили болезнь по-разному:

"Все симптомы как под копирку

Горло

Заложенность

Покашливания...";

"Всю неделю странные дела — першит горло, потом день огнём горит, день не болит, опять озноб,35,5,,стало больно нажимать на рёбра в районе бронхов, дышать не больно, а трогать очень...";

"Сын 2 дня без температуры и с жалобой на горло, а у меня и горло и трахею задело";

"4 дня першения в горле и один день ломоты в крестце";

"Была температура 37,4 3 дня . Боль в горле при которой даже разговаривать не могла , начался сухой кашель, болела голова , поясница...";

"Вчера заболела - першение в горле и покашливание весь день. Озноб сильный ночью, ломота и 38.4 утром. Голова сильно болит.";

"Сильно болит все тело, первые три дня под 40 но сбивались, сильная интоксикация-тошнит, не могу кушать, очень болит голова, в остальном как грипп";

"4 дня температура от 35 утром до 38.5 вечером, боль в горле, осиплость, иногда кашель, с 4-ого дня сопли ручьем, ломило спину и дергало нервы в руках...";

"2 недели ужасная слабость , темп 39.3 , нос заложен, голова болит, спину ломит, все кости скручивает, кашель сухой удушающий, спать не можешь".

При этом переболевшие новым штаммом замечают и необычные симптомы болезни:

"Еще часто встречается поплывшее зрение (двоится, расплывается, трудно сфокусироваться - это пройдет) и слабость волнами - то ничего, то прям к плинтусу приколачивает. И пониженная температура при этом (36.2 и ниже)...";

"У меня были непроизвольные подергивания перед засыпанием, то всего тела, то отдельно ног".

Некоторые россияне отметили, что на самом деле "омикрон" очень похож на ОРВИ.

"По-течению и , правда, как ОРВИ, но обычно они у меня без температуры проходят всегда...";

"Как простуда с насморком";

"И у меня так, как простуда обыкновенная".

*Прим.ред.: орфография и пунктуация авторов сохранены.

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