"Ковидом выбило несколько медсестер сразу, причем одну - после недавно перенесенного гриппа. Оставшиеся медсестры с трудом разгребают цунами звонков и сообщений от пациентов. Нам обещали прислать подмогу, но она, кажется, то ли была перехвачена в пути и брошена на другой участок фронта, то ли сама слегла в нервном ковидном бою. Ситуация осложняется еще и тем, что пациенты не хотят приходить на приём, а пытаются утрясти вопросы через медсестер. В общем, система в нашей клинике, которая благополучно работала до пандемии и даже выдержала два года суровой осады, рухнула под давлением омикрона".