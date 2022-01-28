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3 часа назад

«Система рухнула под давлением омикрона»: врач — про всплеск коронавируса в США

Медицинское сообщество во всем мире обсуждает внезапный всплеск омикрон-штамма. Врач из Миннеаполиса Татьяна Мельник рассказала о происходящем с распространением коронавируса в США. Подробнее — в материале "Рамблера".

Как написала медик на своей странице в Facebook, на рабочих совещаниях коронавирус — по-прежнему основная тема. Наиболее "достоверной и своевременной" статистикой в США является та, что рассчитывается путем анализа сточных вод. Несмотря на преобладание омикрона, дельта-штамм еще встречается в канализации.

По словам врача, сейчас наблюдается "дефицит препаратов для амбулаторного лечения и полная неразберихе практически во всем".

"Ситуация складывается не самая веселая, и надежды всё ещё больше на собственные антитела привитых, а не на моноклональные, которых днём с огнём не наливают", — написала Татьяна Мельник.

Кроме того, из-за всплеска омикрона в больнице есть дефицит медицинских сотрудников, которые тоже заболели коронавирусом:

"Ковидом выбило несколько медсестер сразу, причем одну - после недавно перенесенного гриппа. Оставшиеся медсестры с трудом разгребают цунами звонков и сообщений от пациентов. Нам обещали прислать подмогу, но она, кажется, то ли была перехвачена в пути и брошена на другой участок фронта, то ли сама слегла в нервном ковидном бою. Ситуация осложняется еще и тем, что пациенты не хотят приходить на приём, а пытаются утрясти вопросы через медсестер. В общем, система в нашей клинике, которая благополучно работала до пандемии и даже выдержала два года суровой осады, рухнула под давлением омикрона".

В комментариях к посту врач написала, что "в эту волну сметает всех, в том числе детей", и призвала беречь себя и близких.

"Увы, "мягкий омикрон" вполне способен уложить в больницу".

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