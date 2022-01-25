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2 часа назад

Российский врач назвал отличительную черту омикрона у детей

При омикрон-штамме коронавируса кашель у детей выражен сильнее, чем у взрослых, рассказал врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин. По его словам, это обусловлено особенностями детского организма. В разговоре с «Лентой.ру» он также добавил, что эта отличительная черта не является особенно опасной и не несет дополнительных ухудшений.

Российский врач назвал отличительную черту омикрона у детей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«В целом, омикрон протекает совершенно как обычное ОРВИ. Самым выраженным симптомом там является кашель, именно с него манифестирует болезнь. Причем, кашель достаточно сильный, интенсивный особенно у детей. Причем, чем младше ребенок, тем более выражен этот симптом, поскольку кашель для детей в принципе довольно серьезная и распространенная проблема. Тем не менее, он не более опасен, чем при любой другой вирусной инфекции, никаких дополнительных ухудшений тут мы не видим», — отметил врач.

Данные по постковидному синдрому, по словам Кондрахина, еще только накапливаются. Но уже можно сделать определенные выводы о том, что люди, переболевшие омикроном, часто испытывают выраженную слабость, сохраняющуюся и после выздоровления.

«Обращают внимание также и на головную боль. Слабость же, в свою очередь, очевидно, как раз следствие воздействия вируса на нервную систему человека. Вопрос только в том, как дальше будет развиваться этот постковидный синдром. Пока кажется, что все проходит относительно спокойно и без нарушений», — заключил клинический фармаколог.

В России за прошедшие сутки госпитализировали 12 837 пациентов с коронавирусом. Днем ранее, 24 января, в стране госпитализировали 5970 пациентов с COVID-19.

Коронавирус,Андрей Кондрахин,Lenta.ru,
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