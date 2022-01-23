«Мы строим самолет, пока летим на нем»: врачи — про омикрон

"Проблема для больниц заключается в том, что эти пациенты причиняют столько же неудобств и сбоев в работе обычных больничных служб, потому что все они по-прежнему должны находиться в одной изолированной палате или в группе с другим человеком с COVID. Поэтому, несмотря на то, что приятно видеть меньше людей, нуждающихся в уходе, это чрезвычайно разрушительно и оказывает огромное влияние на предоставление услуг в больнице", — сказал доктор Даниэль Курицкес, заведующий отделением инфекционных заболеваний в Brigham and Women's Hospital.