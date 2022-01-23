«Мы строим самолет, пока летим на нем»: врачи — про омикрон

Бостонские врачи в середине января выразили обеспокоенность в связи с распространением нового штамма коронавируса. Что говорят американские медики о вспышке омикрона — в материале "Рамблера".
По словам доктора Дорон из Медицинского центра Тафтса, количество случаев заболевания "астрономическое".
"Я никогда не думала, что мы можем увидеть что-то подобное в поствакцинальную эпоху", — заявила медик в ходе NBC10 Boston "COVID Q&A".
Число госпитализаций в последние месяцы растет, однако, как отмечают врачи, пациентов с тяжелой формой COVID-19 стало намного меньше. Тем не менее, нагрузка на систему здравоохранения очень высокая. По словам экспертов из Бостона, в больницах не хватает медицинского персонала.
"Проблема для больниц заключается в том, что эти пациенты причиняют столько же неудобств и сбоев в работе обычных больничных служб, потому что все они по-прежнему должны находиться в одной изолированной палате или в группе с другим человеком с COVID. Поэтому, несмотря на то, что приятно видеть меньше людей, нуждающихся в уходе, это чрезвычайно разрушительно и оказывает огромное влияние на предоставление услуг в больнице", — сказал доктор Даниэль Курицкес, заведующий отделением инфекционных заболеваний в Brigham and Women's Hospital.
Поэтому американские врачи призвали людей продолжить вакцинироваться. Они объяснили, что вакцина не защищает от коронавируса, но снижает риски госпитализации и летального исхода. Как считает доктор Сабрина Ассуму из Бостонского медицинского центра, нужно изменить ожидания в отношении вакцин от COVID-19:
"Мы строим самолет, пока летим на нем", — сказала медик.
Эпидемиолог Шира Дорон отметила, что врачи сильно ошибались в начале пандемии:
"Мы ошибались. [...] Мы не знали, будут ли вакцины защищенными от вариантов. И они не были, но они по-прежнему представляют собой невероятно удивительную технологию, потому что они предотвращают госпитализацию и смерть, и это самое главное. Нам нужен более устойчивый подход, который дал бы нам более длительный иммунитет без необходимости частой ревакцинации".