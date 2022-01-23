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3 часа назад

Ученые объяснили проникновение омикрона в клетки человека

Канадские ученые объяснили принцип проникновения омикрон-штамма в клетки человека. Их высказывания приводит EurekAlert.

Ученые объяснили проникновение омикрона в клетки человека
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Сотрудники университета Британской Колумбии заявили, что спайковые белки омикрона имеют более цепкие шипы, чем другие штаммы, из-за чего вирус быстрее попадает в клетку. Согласно структурному анализу специалистов, мутации омикрона способствуют образованию дополнительных связей с ACE2-рецепторами клеток, позволяя вирусу глубоко в них проникнуть.

Помимо этого, эксперты заявили, что S-белок нового штамма коронавируса обладает повышенной способностью уклоняться от антител. По мнению ученых, по этой причине он стал более устойчив к антителам и вакцинам при попадании в организм человека.

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