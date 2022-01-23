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1 час назад

Назван способ выявить омикрон по симптомам

Заражение омикрон-штаммом коронавируса можно отличить по характерным симптомам заболевания. Такой способ выявления инфекции назвала в эфире телеканала NBC News специалист по инфекционным заболеваниям, вакцинолог из Atrium Health Wake Forest Baptist в Северной Каролине Кэтрин Полинг, передает РИА Новости.

Назван способ выявить омикрон по симптомам
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам инфекциониста, нескольких признаков может быть достаточно, чтобы понять, чем именно заразился человек. Полинг отметила, что характерными симптомами заражения омикроном являются кашель, заложенность носа, насморк и усталость. Однако, подчеркнула она, в отличие от дельта-штамма, больные новым вариантом корнавируса не теряют вкус или обоняние.

«Даже при легких прорывных инфекциях боль в горле остается наиболее часто встречающимся симптомом», — добавила она.

Специалист пояснила, что к таким выводам пришли исследователи в ходе изучения клинической картины зараженных. Перечисленные признаки могут наблюдаться не у всех групп населения, однако могут облегчить так называемое самостоятельное выявление коронавируса, ранее утвержденное в США Центром по контролю и профилактике заболеваний.

Ранее медики назвали насморк, кашель, боли в горле и усталость самыми распространенными симптомами заболевания омикрон-штаммом коронавируса у детей. По словам профессора Королевского колледжа Лондона Эммы Дункан, сопутствующими признаками заражения могут быть головная боль, чихание и высокая температура тела.

Коронавирус,телеканал NBC,РИА Новости,
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