Онкодерматолог предупредила о заметном на коже симптоме COVID

По словам специалиста, COVID-19 может вызывать обострение кожных заболеваний, а при разных штаммах коронавируса у заболевших наблюдаются одинаковые дерматологические симптомы. Самый частый из них — токсическая эритема, появление синюшных пятен на коже.

«Возможно поражение слизистых полости рта, то есть появление пузырей во рту, но это редко. В основном это синюшные пятна», — заявила Вертиева.

Второй по распространенности симптом — крапивница, рассказала специалист. «Коронавирус сам по себе может вызвать обострение кожных заболеваний. Мы видим обострение или впервые начинающиеся псориазы, много пациентов с витилиго на коронавирус, мы видим обострение атопического дерматита», — добавила она. Врач объяснила, что в редких случаях зараженные вирусом могут столкнуться с поражением сосудов кожи — васкулитом.