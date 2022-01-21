Противники вакцинации: истории тех, кто скончался от COVID

Группа под названием r/HermanCainAward публикует истории тех, кто насмехался над вакцинацией и скончался от последствий коронавируса. Страница, которая изначально задумывалась как юмористическая, в 2022 году выглядит все мрачнее и мрачнее.

История и истории

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На самом популярном форуме США Reddit (50 млн активных пользователей ежедневно) можно создавать самостоятельные ответвления от основных обсуждений. В сентябре 2020 участники одного обсуждения об антиваксерах решили «отколоться» в отдельную ветвь, чтобы «наградить» тех, кто шел до конца.

Группу назвали HermanCainAward («Награда Хермана Кейна») — в честь бывшего кандидата в президенты от республиканской партии США. Херман Кейн скончался от COVID-19 в июле 2020 после того, как отказался носить маску на мероприятии Дональда Трампа.

За год в обсуждение вступило более 375 000 участников, а на январь 2022 число участников приближается к полумиллиону. Правила обсуждения довольно просты: без «если бы да кабы», без оскорблений, без пожеланий смерти, без детей, побольше мемов.

«Награждают» и «номинируют» людей каждый день: группа регулярно обновляется. Обычно публикуют скриншоты постов пользователей Facebook и TikTok, которые активно выступали против вакцинации, а затем скончались от ковида.

«Номинанты публично заявили о своих взглядах против масок, прививок или теорий о COVID, после чего они попали в больницу из-за COVID. Премия присуждается после освобождения номинанта от земных оков», — говорится в описании страницы.

Перевод: «Новости: тиктокерка JeJor, публикующая видео с теориями заговора, улетела на небеса к этому большому салату».

reddit.com/r/HermanCainAward

Перевод: «Мужчина из Южной Каролины был плоскоземельцем, выступал против прививок, и считал, что COVID напрямую связан с иллюминатами. Он отказался делать „метку“ и умер, отстаивая свои убеждения».

reddit.com/r/HermanCainAward

Перевод: «Всего 30 лет. Она рискнула и проиграла. Зеленый и красный [имеются в виду пользователи, скрытые на публикации — прим.ред.] обрушивали бомбы правды на ее посты против масок и прививок, но она не слушала. Несколько дней назад она умерла от COVID-19».

reddit.com/r/HermanCainAward

Чужой среди своих

Множество бывших антиваксеров оставили свои убеждения и сделали прививку после того, как прочли несколько историй в группе. «Поражает, как вы буквально видите себя в этих людях», — пишет одна из пользовательниц.

Порой бывшие противники прививок могут поделиться радостью только в этом обсуждении: они скрывают имена, чтобы о взглядах не узнали в семье. Так, портал CBS News взял интервью у пользовательницы @Lovelylady227. Ханна (настоящее имя девушки) попросила не публиковать фото и имя, так как не сообщила о решении членам своей семьи, выступающим против вакцинации.

Ханна получила первую дозу вакцины Moderna в августе. Девушка опасалась делать вторую прививку: она услышала разговоры родителей и сестры, которые работают в медицине.

Ханна отправилась на Reddit в поисках отзывов и наткнулась на /HermanCainAward. Девушка поняла: хотя у вакцины и есть свои побочные эффекты, болеть коронавирусом без прививки — намного хуже.

«Вы действительно не понимаете, насколько плохо находиться в больнице с COVID, пока не увидите этих людей <...> Когда вы видите этот опыт из профиля Facebook и видите, как люди сожалеют, то думаете: "О, мне действительно нужно отнестись к этому серьезно. Я больше не могу это откладывать"».

Как на сайте Reddit, так и на Facebook по-прежнему много антипрививочного контента. Представитель форума заявил, что у компании есть политика удаления постов, которые вводят в заблуждение относительно вакцин от COVID-19.

«Наша политика в отношении контента запрещает многие виды вредоносного контента, включая дезинформацию, связанную со здоровьем, и другие формы манипуляции», — говорится в заявлении представителя.

Все будет хорошо

Бывшим антиваксерам, которые получили прививку и опубликовали сертификат, тоже дают награду. Истории со счастливым концом помечают тегом IPA или Immunized to Prevent Awards («Иммунизирован, чтобы предотвратить награду»).