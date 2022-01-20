Терапевт назвала главную опасность противовирусных при COVID-19

По ее словам, решение о приеме противовирусных препаратов должен принимать специалист.

"Многие из таких препаратов — с недоказанной эффективностью. И непонятно, имеет ли смысл их вообще когда-либо применять. Против гриппа совершенно четко есть препараты, которые можно в первые 48 часов принимать. А насчет коронавируса — все остается на усмотрение врача. В любом случае это только при начале заболевания эффективно. Но я бы не рекомендовала никому начинать прием противовирусных препаратов, не посоветовавшись с доктором",