Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
-2° в 
USD 75.77EUR 86.89
Войти в почту
2 часа назад

Мясников призвал не госпитализировать заболевших "омикроном"

Доктор и телеведущий Александр Мясников объяснил, почему он призывает не отправлять заболевших этим вариантом COVID-19 в больницу. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Мясников призвал не госпитализировать заболевших "омикроном"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По подсчетам медика, новым штаммом заболеют не менее 60-70% россиян:

"То, что мы все переболеем "омикроном", это очевидно. И вакцинированные, и не вакцинированные".

Мясников также отмечает, что избежать заражения смогут только те, чей организм устойчив к инфекции, у кого достаточно сильный иммунитет, чтобы не подхватить ОРЗ.

Что же касается изолирования дома тех, кто заразился "омикроном", то Мясников уточнил, что поскольку ОРЗ (по его словам, "омикрон" является именно таким заболеванием) не лечится, то необходимо, чтобы больных просто изолировали дома на два-три дня, а не отправляли подхватывать более серьезные вирусы в больницу.

Читайте также о том, почему появляются синяки у больных коронавирусом.

Коронавирус,Александр Мясников,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители