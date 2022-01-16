Мясников призвал не госпитализировать заболевших "омикроном"

Доктор и телеведущий Александр Мясников объяснил, почему он призывает не отправлять заболевших этим вариантом COVID-19 в больницу. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

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По подсчетам медика, новым штаммом заболеют не менее 60-70% россиян:

"То, что мы все переболеем "омикроном", это очевидно. И вакцинированные, и не вакцинированные".

Мясников также отмечает, что избежать заражения смогут только те, чей организм устойчив к инфекции, у кого достаточно сильный иммунитет, чтобы не подхватить ОРЗ.

Что же касается изолирования дома тех, кто заразился "омикроном", то Мясников уточнил, что поскольку ОРЗ (по его словам, "омикрон" является именно таким заболеванием) не лечится, то необходимо, чтобы больных просто изолировали дома на два-три дня, а не отправляли подхватывать более серьезные вирусы в больницу.