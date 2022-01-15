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1 час назад

Названы главные отличия омикрона от других штаммов

Новый штамм коронавируса "омикрон" не прогрессирует до воспаления легких в отличие от других штаммов. Об этом в эфире "Радио России" рассказал профессор Университета Джорджа Вашингтона, вирусолог Константин Чумаков.

Названы главные отличия омикрона от других штаммов
Фото: DepositphotosDepositphotos

По словам эксперта, заразность "омикрона" выросла, но это можно считать хорошей новостью, так как снизилась патогенность и летальность вируса.

"Заболевание сейчас протекает в достаточно мягкой форме, смертность значительно снизилась. В то время как раньше примерно 2% заболевших умирали, сейчас это где-то 0,1%", - рассказал Чумаков.

При этом вирусолог подчеркнул, что новый штамм "омикрон" в большей степени затрагивает молодых людей, болезнь у них протекает гораздо легче, чем у пожилых. Ранее Чумаков перечислил основные симптомы "омикрона".

В России новый штамм впервые выявили 6 декабря у двух человек, вернувшихся из ЮАР. К 17 декабря число зараженных выросло до 25. Их зарегистрировали в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

Минздрав России 25 декабря сообщил, что в стране появились первые незавозные случаи заражения "омикроном". Глава Роспотребнадзора Анна Попова 30 декабря сказала, что количество заболевших "омикроном" в России увеличилось до 103.

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