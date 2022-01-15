В мире ужесточают наказания для непривитых

Жители Лондона своеобразно отреагировали на скандальное видео с участием премьер-министра Великобритании, передает «МИР 24».

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Сотня человек в костюмах Бориса Джонсона прошли по центру города. Люди танцевали и иронично повторяли фразу: «Это рабочее мероприятие». Именно так сначала объяснял видео со своими танцами на вечеринке в разгар локдауна британский премьер. Но когда его рейтинг доверия рухнул, политику пришлось признаться: вечеринка была не одна и извиниться.

«Я знаю, что миллионы людей по всей стране шли на невероятные жертвы в последние 18 месяцев. Я знаю, через что им пришлось пройти: люди не могли оплакивать своих родных, жить так, как им хочется, и заниматься любимым делом. И я знаю, какой гнев они испытывают по отношению ко мне и к правительству, которое я возглавляю», – отметил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

А в Германии снова ужесточают антиковидные меры. В стране уже вторую неделю растет число заболевших – за сутки заражаются свыше 50 тысяч человек. Чтобы притормозить темпы распространения коронавируса, посещать кафе, бары и рестораны теперь разрешат только ревакцинированным с отрицательным ПЦР-тестом.

Новая волна коронавируса накрывает Филиппины. Здесь за сутки заболели около 40 тысяч человек. Рост заболеваемости вынудил местные власти, также принять новые ограничительные меры, и теперь всех, кто не сделал прививку, в общественный транспорт не пустят. Сертификаты на входе проверяют водители автобусов и такси.