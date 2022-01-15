Врач назвал омикрон последней атакой коронавируса

Омикрон-штамм коронавируса является последней атакой коронавируса. Так его назвал главный эпидемиолог Екатеринбурга, главный внештатный специалист по медпрофилактике минздрава Свердловской области Александр Харитонов, сообщается на информационном портале региона.

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По его словам, омикрон не является последней мутацией коронавируса. «Но то, что это его последняя серьезная атака, я согласен. Потому что сегодня против этого штамма уже выстроена хорошая защита, стена. И высота этой стены зависит от нас с вами», — подчеркнул Харитонов.

Он добавил, что эпидемиологам стоит научиться управлять инфекцией. Одним из таких способов является вакцинация. Вместе с тем специалист уточнил, что резкий суточный рост заболеваемости COVID-19 связан с минувшими новогодними праздниками.