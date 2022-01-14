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2 часа назад

Россиянам назвали опасную особенность омикрон-штамма

Омикрон гораздо контагиознее других разновидностей коронавируса, поэтому он может быстрее распространиться и заразить большее количество граждан. Эту опасную особенность назвал главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов, пишет РБК.

Россиянам назвали опасную особенность омикрон-штамма
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как отметил специалист, омикрон может быстрее выйти на максимальные значения по заболеваемости, а система здравоохранения, в свою очередь, окажется перегружена на пике, несмотря на заявления об ослабленности данного штамма.

Инфекционист заявил, что не стоит игнорировать угрозу омикрона, а также напомнил о важности ставить прививки от COVID-19 и повторно вакцинироваться через полгода. Только так можно снизить риск тяжелого течения и осложнений, заключил врач.

Вместе с тем Чуланов исключил возможность «остановки» развития коронавируса на омикроне. Вирусы постоянно эволюционируют, и на смену данному штамму может прийти другой, более приспособленный к существующим условиям, объяснил инфекционист.

Ранее в пресс-службе мэра и правительства Москвы сообщили, что в столице выявили свыше 700 случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса. За период с 20 декабря 2021 года по 13 января 2022 года в городе зарегистрировали 729 случаев омикрона.

Коронавирус,Владимир Чуланов,Минздрав РФ,Правительство Москвы,
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