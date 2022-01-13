Иммунолог раскрыл редкий симптом COVID-19

При COVID-19 у заболевшего может проявиться редкий симптом поражающий глаза — коньюктивит. О риске его образования заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, его слова приводит URA.RU.

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«Гной — свидетельство присоединения бактериальной флоры на фоне развернутого воспаления»,

— назвал причину коньюктивита специалист.

В свою очередь врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок объяснил, что некоторые люди подвержены развитию болезни глаз при коронавирусе. По его словам, этот симптом был описан еще во время первой волны COVID-19, которую вызвал уханьский штамм.

«Встречается симптом нечасто, лишь у небольшой доли заболевших, у которых возникает воспаление конъюнктивы»,

— добавил эксперт.

Он отметил, что коньюктивит, появившийся на фоне коронавируса, лечится обычными противовоспалительными средствами.