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1 час назад

Мурашко заявил о передаче иммунитета от коронавируса через грудное вскармливание

Полученный в результате вакцинации иммунитет может быть передан матерью ребенку через грудное вскармливание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минздрава Михаила Мурашко.

Мурашко заявил о передаче иммунитета от COVID-19 через грудное вскармливание
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Он отметил, что младенцы получают таким образом иммунитет не только от коронавируса, однако сейчас эта информация может быть особенно ценной, учитывая последние сообщения о том, что омикрон-штамм поражает в том числе и детей.

Исходя из этого, глава Минздрава подчеркнул важность вакцинации для мам и беременных женщин.

В четверг, 13 февраля, стали известно, что в Финляндии скончался зараженный омикроном ребенок. Пока не уточняется, стал ли коронавирус основной его смерти. Это первый случай ассоциированного с COVID-19 летального исхода у детей в стране.

Ранее о заражении омикроном детей самого раннего возраста предупредила замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Татьяна Руженцова. Она отметила, что, согласно данным из ЮАР, симптомы коронавируса ярче проявляются у детей до трех лет.

Коронавирус,Минздрав РФ,
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