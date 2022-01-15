«Накроет, как цунами»: чем омикрон грозит России

Омикрон-вариант коронавируса стремительно захватывает мир. Он может быть в шесть раз заразнее дельты, и число ежедневно выявляемых зараженных в странах, куда пришел омикрон, бьет все рекорды. Так, в США эта цифра уже достигает полутора миллионов человек в день — почти в сто раз больше, чем за предыдущие сутки в России (17 525 случаев, по официальной статистике). Но постепенно случаи заражения омикрон-вариантом начинают регистрировать и у нас, а власти предупреждают, что заболеваемость может вырасти до 100 тысяч случаев в сутки. Что врачи и ученые думают об этом штамме коронавируса и мерах, которые принимаются для предотвращения его распространения, — в подборке «Ленты.ру».

«Омикрон уже здесь, набирает силу»

Примерно месяц омикрон гуляет по миру — вспышки в Европе и США оказались невиданного ранее масштаба. Почти 900 тысяч заболевших за один день в США (Федоров приводит статистику на 7-е января, когда был написан пост; на 10-е января в США было выявлено 1,4 миллиона новых случаев заболевания COVID-19 — прим. «Ленты.ру»). Это означает, что только 7-го января каждый трехсотпятидесятый житель Штатов инфицировался (не заболел!) ковидом. Такому размаху могут позавидовать любые сезонные ОРВИ и грипп. Только за первые дни нового года вирус залетел в носоглотку нескольким миллионам американцев!

В Великобритании и Франции, где вспышка омикрона регистрируется с 10-х чисел декабря, ситуация похожая.

И есть хорошие новости — омикрон переносится явно легче предыдущих вариантов SARS-CoV-2. Да, мы сейчас говорим о хорошо привитых популяциях, но даже при таком количестве заболевших дельтой число госпитализированных и погибших было бы в разы больше

«За нас» и пример ЮАР, где не было достаточного популяционного иммунитета, но не случилось и шторма. Уже можно утверждать — на фоне вакцинации и разработанной за два года тактики лечения омикрон представляет меньшую опасность, чем изначальный уханьский вариант! Вот что главное. Но важно не забывать, что даже несмотря на снижение патогенности, это по-прежнему достаточно непростой «зверь», способный вызвать серьезные осложнения.

Что нас ждeт? Да тот же самый омикрон. С удивлением читал на праздниках очередную попытку кого-то из наших специалистов закидать шапками юного мутанта — мол Европа горит, а мы так хорошо защитились, что к нам он не прорвался. Мы спасены!

Хочется напомнить уважаемым коллегам, что Россия с самого начала эпидемии отстает от Европы на два месяца, и сейчас мы находимся на самом дне спада после убийственной дельты. Омикрон уже здесь, набирает силу и обязательно выстрелит, скорее всего во второй половине января и в феврале.

И пусть это покажется странным, мне кажется очень правильным пример Израиля, который с сегодняшнего дня отменил ПЦР-тестирование на ковид для контактных лиц младше 60 лет. Теперь для них достаточно экспресс-теста. На мой взгляд, это первый шаг к отмене повального ПЦР-тестирования.

Действительно, при таких объемах заражения тратить реагенты и человеческо-временной ресурс нет необходимости. Делать несколько миллионов тестов в день и узнавать о миллионе заразившихся — что дальше? Сдержать вирус с такой заразностью ограничительными мерами не получится, а более легкое течение предполагает проведение тестирования лишь в группах риска или при среднетяжелых и тяжелых симптомах заболевания.

Постепенный отказ от поголовного ПЦР-тестирования — первая ласточка возвращения к нормальной жизни, которую может выпустить омикрон. Да будет так!

«Все ранее установленные рекорды заболеваемости будут побиты»

Алексей Живов, главврач Ильинской больницы:

Важнейшие ковид-новости! Сегодня случилось то, о чем каждый плюс-минус в здравом уме специалист и просто разумный человек говорил и предупреждал еще в начале декабря 2021-го. Вариант, или штамм коронавируса омикрон неизбежно придет в Россию и вызовет так называемую уже пятую волну эпидемии коронавируса в стране.

Но как и зима в России всегда приходит неожиданно, так и штамм омикрон нагрянул «нежданно-негаданно». Сегодня в течение одних суток ежедневная заболеваемость новой коронавирусной инфекцией скакнула в 1,7 раза и достигла 4635 случаев за сутки. С уверенностью можно сказать, что все ранее установленные рекорды заболеваемости будут побиты. Лучший, без шуток, менеджер-ковидоборец страны, мэр Москвы Собянин С.С., совершенно честно сообщил, что в Москве наблюдается резкий рост заболеваемости вариантом омикрон. Свершилось!

Гром грянул, а что делать условному мужику, кроме как перекреститься или другим способом обратиться к Всевышнему в зависимости от конфессии? Итак, по мере важности:

1. Строго соблюдать масочный режим, причем не только в реально общественном месте, но и в потенциально общественном. Например, при выходе из квартиры сразу надеть маску. Вы никогда не знаете, с кем вместе вы поедете в лифте или близко столкнетесь на лестнице. Даже если в лифте вы один, неизвестно кто (имеется в виду ковид плюс или минус) ехал в этом лифте за минуту до вас. Везде, где есть хоть какой-то риск (на бензоколонке и в общественном туалете), везде, где есть люди, — только в маске. Плюс обрабатываем как можно чаще руки антисептиком.

2. Если еще не вакцинировались — срочно вакцинируйтесь!!! Единственная зарегистрированная в РФ вакцина с доказанной эффективностью — «Спутник V». Если уже переболели, это не спасет, все равно вакцинируйтесь!

3. Не ждите шесть месяцев после вакцинации или болезни. Прошло три месяца, знайте, что омикрон вас легко достанет, ибо в эти сроки приобретенный иммунитет против него уже почти не работает. Ревакцинируйтесь! Делайте бустерную дозу!!! Не тяните с этим!

4. Помните, вакцинация в первую очередь защитит вас не от заболевания, а от его тяжелого течения и смерти. Вакцинация позволит переболеть легко, а пожилым и очень болезненным поможет выжить или не угодить в реанимацию.

5. Остановитесь с общественной жизнью. Остановите посещение всех общественных мест, включая рестораны, театры и музеи. Посидите в свободное от работы время дома, в кругу семьи.

6. Помните, что дети в России практически не вакцинированы. В возрасте 2-5 лет они болеют вообще без симптомов, но болеют и распространяют инфекцию. Дальше: чем старше, тем больше симптомов. Но в любом случае приучите ваших детей с двух лет носить маску. Это уменьшит шанс вашей семьи заразиться омикрон-штаммом. Ну а детей от 14 лет вакцинируйте вакциной «Спутник V»

7. При появлении симптомов простуды обязательно сдайте ПЦР или экспресс-тест на антигены коронавируса. Знание факта заболевания позволит вам сразу самоизолироваться и не заражать других. Ни в коем случае не ходите на работу с симптомами простуды.

Во многих самых развитых и цивилизованных странах мира фактически введена обязательная вакцинация и уже ревакцинация. Причем не только взрослых, но и детей. Хотелось бы, чтобы и Россия наконец осознала и приблизилась хотя бы к такому решению.

«К концу января можно ожидать до 100 тысяч новых случаев в день»

Александр Соловьев, врач, эксперт лабораторной диагностики:

[Наблюдается] резкий рост новых случаев COVID-19 в Москве, по данным оперштаба — 4635 случаев (плюс 66,8 процента за сутки). Скачки заболеваемости начались 7 января и повторяются каждый второй день — 9 января и 11 января. 7-дневный коэффициент [составляет] Rt > 1,0 с 9 января. Сегодня он равен 1,14.

Стремительное начало волны омикрона в Дании, Великобритании и США сопровождалось удвоением новых случаев инфицирования каждые 2-3 дня. Анализ реального количества случаев инфицирования, проводимый экспертами в разных странах (США, Великобритания, Испания), демонстрирует, что выявляется лишь 1 из 3,5-5 случаев инфицирования.

Можно предполагать, что реальное количество новых случаев COVID-19 в Москве составляет как минимум 16 тысяч. Если предположить, что омикрон уже доминирует в Москве, то к концу января можно ожидать до 100 тысяч новых случаев в день

Французские данные о тяжести омикрона:

«Дельта наполняет реанимацию, а омикрон обычные госпитальные койки», — Оливье Веран, министр здравоохранения Франции.

Крупнейшая университетская больница AH-HP опубликовала интересные предварительные данные — сравнение госпитализированных с дельтой и омикроном в период с 1 декабря 2021-го по 04 января 2022 года. Всего оценено 3112 пациентов: 491 [человек] нуждался в интенсивной терапии, и 2621 — пролечен на обычных койках. Пациенты, инфицированные дельтой, в три раза чаще оказываются в реанимации по сравнению с инфицированными омикроном.

Тем не менее примерно 19 процентов пациентов [попадают] в ОРИТ (отделение реанимации и интенсивной терапии — прим. «Ленты.ру») — и это пациенты с омикроном. Наблюдается увеличение госпитализированных с омикроном, но они меньше времени проводят в госпитале. 43 процента госпитализированных с омикроном уже через сутки выписываются. К сожалению, в публикации нет данных о статусе вакцинации у госпитализированных.

«Омикрон-специфичная вакцина — махание кулаками после драки»

Дмитрий Прусс, генетик:

Ждать ли специальной прививки для омикрона? Или ревакцинироваться прямо сейчас? Самое раннее, что нам предлагают Pfizer и Moderna, — это март. Нужно закончить преклинические испытания, провести раннюю стадию клинических испытаний и заручиться госзаказами «вслепую», чтобы еще до конца испытаний масштабировать производство, иначе в такие короткие сроки не уложиться.

Но, читая между строк, понимаешь, что компании-производители не рассчитывают всерьез на такое развитие событий. Уже утвержденная вакцина дает слишком качественную защиту, а волны новых штаммов слишком быстро заканчиваются, чтобы компаниям хотелось по полной программе вкладывать свои средства в такие испытания, а правительства по той же причине не готовы субсидировать эти разработки из бюджета.

Позади у нас уже опыт с [штаммами] бета (деньги потратили, вакцина оказалась никому не нужна) и дельтой (дальше предварительных разработок не пошло, потому что заказчикам было важнее поскорее получить дополнительные дозы уже разработанной вакцины). Со времени начала работ над специфичной для омикрона вакциной уже прошло полтора месяца, и теперь мы знаем дополнительно, что волны омикрона особо быстро идут на спад и что никакие правительства пока не выдали средства на специфическую вакцину. Таким образом, и мартовский срок теперь уже под сомнением.

Так вот, ваш риск заразиться омикроном максимален в январе, возможно, в начале февраля. В России, возможно, до конца февраля. Если омикрон-специфичная вакцина все-таки появится, то это будет махание кулаками после драки

Если вам надо защититься против омикрона ревакцинацией, то лучше всего это было сделать на прошлой неделе. Но на следующей неделе тоже ничего. В марте или апреле, я надеюсь, это уже будет не к спеху.

Надо ли вообще это делать — это, конечно, зависит от вашего личного уровня риска тяжелой болезни, от уровня риска ваших близких и от ваших планов, которым может помешать ковид. Я вот привился четвертый раз, потому что мне предстояло удаление проблемного зуба, и я не хотел откладывать это на окончание волны омикрона. Но, увы, не успел: за день до визита, мой зубной врач подхватил омикрон...

«Какое цунами нас скоро накроет»

Александр Драган, аналитик данных:

Безобидная простуда в лице омикрона чаще дает подъем температуры и кашель, чем дельта, вызывает головные и мышечные боли, и с той же частотой провоцирует одышку и тошноту. Так по крайней мере указано в свежем отчете штата Вашингтон.

802 подтвержденных секвенированием омикронов, 91 процент случаев симптоматические, известны симптомы 405 заболевших (в случае с дельтой выборка 16641 человек): головная боль, боль в горле, кашель, температура, мышечные боли.

В то же время масштабный британский проект ZOE COVID Study сообщает совсем о других симптомах омикрона. Топ-5, согласно ZOE: насморк, головная боль, усталость и слабость, чихание, боли и першение в горле. Разницы в симптоматике между дельтой и омикроном в ZOE не обнаружили.

Откуда такое расхождение в отчетах ZOE и Вашингтонского депздрава и кому верить? Вероятнее всего, причина в разных выборках — в британский отчет попало больше прорывных (болезнь у вакцинированных — прим. «Ленты.ру») инфекций среди привитых, в вашингтонский — больше первичных.

Разница заметная: в Великобритании среди [людей в возрасте] 12+ полностью привиты 83 процента, бустер получили 61 процент, при этом больше половины из них — за последний месяц. В штате Вашингтон в той же когорте полностью привиты 74 процента, бустеры получили чуть более 40 процентов.

Отличается и частота прорывных инфекций. В вашингтонском отчете прорывные инфекции составляют 55 процентов случаев с выявленным омикроном. По Британии открытых данных о прорывах нет, но из последнего отчета Имперского колледжа Лондона известно, что в Англии в середине декабря прорывные инфекции давали 77 процентов случаев омикрона (среди них 62 процента приходится на привитых дважды, 15 процентов — на привитых трижды; с бустером в Англии на тот момент было чуть более 40 процентов населения).

Таким образом, британские данные в большей мере учитывают симптоматику среди привитых, тогда как вашингтонские — среди непривитых.

(…)

Резюмируя:

— Какие симптомы будут чаще у привитых (вероятно, и у переболевших): заложенность носа, насморк, чихание, головная боль, першение или боли в горле, слабость.

— Какие симптомы будут чаще у непривитых: температура, кашель, головная боль, першение или боли в горле, мышечные боли, слабость и разбитость.

— Потеря обоняния также возможна. Возникает реже, чем с прошлыми вариантами, но, похоже, с частотой в районе 15-20 процентов (у каждого пятого или шестого), на это указывают все имеющиеся отчеты

— Одышка при омикроне также возникает — по-видимому, с той же частотой. Да, и пневмонии омикрон также вызывает — несмотря на худшую по сравнению с дельтой репликацию в легких и более активную репликацию в верхних дыхательных путях.

— Специфичных симптомов, по которым можно опознать омикрон или отличить его от других вариантов, нет (впрочем, ни один из прошлых вариантов не давал специфичных симптомов).

Не стоит пытаться ставить диагноз по симптомам. Любую ОРВИ в ближайшие месяцы стоит рассматривать как потенциальный ковид — а учитывая, какое цунами нас скоро накроет, так, вероятно, и будет. Это подтверждается и британскими данными: согласно ZOE, уже в конце декабря в Великобритании каждым вторым заболеванием с симптомами простуды был ковид.

«Это именно то, что почти не делается на Руси»

Василий Власов, профессор ВШЭ, доктор медицинских наук, эпидемиолог:

Кажется, Израиль опять всех опережает — отменяет «зеленый стандарт» для торговых центров. «Зеленый» означает пропуск только вакцинированных и со свежими ПЦР-тестами.

Почему? Увидели, что это не влияет на заболеваемость. Плюс большие расходы на тестирование. Без ложной скромности напомню, что мы, отдельные члены ОСДМ (Общества специалистов доказательной медицины), выступили с заявлением о необоснованности этой практики ранее открыто и письменно.

Что предполагается делать: «фиолетовый стандарт», то есть ограничение числа людей в помещении. И это именно то, что почти не делается на Руси и что я все два года предлагал как самое важное.

«Абсурд? Бизнес? Издевательство?!»

Александр Мясников, врач и телеведущий:

Немного арифметики: в США сегодня около 1 миллиона новых случаев заражения в день. Омикрон у подавляющего большинства с минимумом (или отсутствием) симптомов. Во Франции — 300 тысяч в день при минимальной смертности в 0,09 процента.

Кстати, про детей. За все время эпидемии в Америке, например, на 800 с лишним тысяч умерших от ковида пришлось 100 детей. Напомню, что от других вирусов, вызывающих ОРЗ, дети умирают на порядки чаще.

Давайте считать: 1 миллион зараженных. Всем, кто контактировал с каждым из этого миллиона, надо пойти и сделать тест на антиген или ПЦР. Это уже плюс несколько миллионов тестов в день (допустим, у каждого вновь инфицированного по четыре контакта — или по 10?!) Если у вас антиген-тест отрицателен, то вам выдадут два бесплатных теста для домашнего использования. Вы должны сделать их дома на 2-й и 4-й дни самостоятельно. Если он отрицателен, то на этом все (примечательно, что отрицательный результат принимается «на веру»: Attestation sur l’honneur).

То есть каждый контакт того миллиона инфицированных в день делает минимум три теста. Счет ежедневных тестов таким образом переваливает за десятки миллионов. При этом если хоть один тест был положительным, то вакцинированный человек на пять дней уходит на самоизоляцию, невакцинированный — на 7 дней. И все их контакты в свою очередь отправляются в карусель тестирования!