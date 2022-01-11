Ученые назвали простуду средством защиты от коронавируса

Ученые Королевского колледжа Лондона выяснили, что люди с высоким уровнем T-клеток от обычной простуды менее подвержены заражению коронавирусной инфекцией. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature Communications.

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Исследование началось в сентябре 2020 года, когда большинство жителей Великобритании еще не заразились коронавирусом и не были вакцинированы от COVID-19. Ученые исследовали 52 добровольцев, которые жили вместе с инфицированным человеком. Участники сдали ПЦР-тесты на четвертый и седьмой день после контакта.

Анализы крови брали в течение шести дней после того, как они вступили контакт с больным. Это дало возможность специалистам проанализировать уровни имевшихся T-клеток, которые были выработаны другими обычными коронавирусами, вызывающими простуду.

Выяснилось, что у 26 добровольцев, которые не заразились, уровень этих T-клеток был значительно выше, чем у остальных участников исследования, которые заразились.

«Для защиты от вируса, эти Т-клетки атакуют белки внутри вируса COVID-19, а не шиповидный белок на поверхности белка», — пояснил один из авторов исследования, профессор Аджит Лалвани.

Специалисты при этом отмечают ограниченность своего исследования, поскольку оно было маленьким.