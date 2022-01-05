ВОЗ заявила о максимуме заразившихся COVID в мире за сутки

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила в среду о 2 294 039 новых случаях заражения коронавирусом в мире за сутки. Это самый высокий суточный показатель в статистике ВОЗ за все время пандемии. Кроме того, впервые число заразившихся в течение 24 часов превысило 2 млн.

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Согласно опубликованным данным, по состоянию на 18:53 мск 5 января в ВОЗ поступили сведения о 293 750 692 инфицированных и 5 454 131 умершем. Число новых случаев инфицирования увеличилось за сутки на 2 294 039, летальных исходов - на 7 011.

За последние восемь дней суточный прирост выше 1 млн инфицированных был зафиксирован ВОЗ семь раз. За последние сутки он впервые за время пандемии превысил 2 млн. Предыдущий антирекорд был зарегистрирован 1 января нынешнего года, когда в течение 24 часов было выявлено 1 859 485 случаев заражения. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами.