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29 декабря

В Нью-Йорке зафиксировано рекордное число госпитализаций с прошлой весны

В Нью-Йорке зафиксировано максимальное количество госпитализаций с прошлой весны. Подробнее об этом — в материале "Рамблера". Число больных коронавирусом рекордное и по суточным госпитализациям, и по среднему скользящему значению.

В Нью-Йорке вновь рекордное число госпитализаций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На сайте департамента здравоохранения Нью-Йорка приведена статистика, согласно которой среднее число новых госпитализаций выросло в 2,5 раза, за две недели — в 3,7.

Из этих данных следует, что в настоящее время пациентов с коронавирусной инфекцией больше, чем на пике предыдущей дельта-волны ковида.

Помимо этого, выросла и нагрузка на больницы, коечный фонд в США достиг 71% от пика зимы год назад. Пациентов с положительным тестом на коронавирус в больницах за последние семь дней стало больше на 110%, а в реанимациях — уже на 69%.

Как сообщает местный информационный портал Spectrum news NY1, из-за роста заболеваемости в больницах вновь ограничены посещения, а клиники закрываются из-за нехватки сотрудников.

На рост заболеваемости среагировали и бизнесмены. В частности, компания Apple закрывает все свои оффлайн-магазины в Нью-Йорке. Об этом пишет Reuters.

На данный момент прогноза по улучшению ситуации нет, так как каждый третий тест показывает положительный результат на ковид, а в очереди уже порядка 179 тысяч тестов, так как до сих пор не готовы многие из тех, что были взяты порядка пяти дней назад.

Коронавирус,Apple,Reuters,
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